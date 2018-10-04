ويك إند الترفيه.. مسرحية استعراضية بجدة وألعاب جماعية في الرياض والمدينة

المواطن - عبدالملك آل سميح

تشهد روزنامة الهيئة العامة للترفيه هذا الأسبوع العديد من الفعاليات المتنوعة، التي تجمع بين الفعاليات التوعوية والحركية وتلبي رغبات كل الأذواق للكبار والصغار.

ففي حين تواصل فعالية “يلا سولت” برنامجها في مجمع الرياض بارك في العاصمة الرياض بفعاليات متنوعة للكبار والصغار وعروض حية ومسابقات تحفيزية وفقرات ترفيهية، تنطلق اليوم الخميس فعالية “عالم الرياضات الإلكترونية” والمقامة في الصالات الخضراء حتى يوم السبت 6 أكتوبر، والتي تهدف لتنمية روح الحماس الرياضي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم واستقطاب الموهوبين منهم لتمثيل الوطن في المنافسات على مختلف منصات الأجهزة وعلى أشهر الألعاب الإلكترونية مثل لعبة Overwatch وFortnite وFifa19 وHalo وForza وTekken7 وغيرها وستقدم للفائزين جوائز قيمة.

كما بدأت في العاصمة أمس الأربعاء فعاليات النسخة الخامسة من “الأسبوع السعودي للتصميم” الذي يعد أول مهرجان تصميم على مستوى عالمي في المملكة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتستمر إلى نهاية يوم الأحد المقبل، وتهدف الفعالية التي تقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه إلى تسليط الضوء على التصميم ودوره في نمو الاقتصاد الإبداعي لدى الشباب السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبعد النجاح الذي حققته فعالية “أمواج الصيف” المقامة في غرناطة سكوير على الدائري الشرقي بالرياض، وزيارة ما يزيد عن 15 ألف زائر، تم تمديد فعالياتها حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل وتقدم هذه الفعالية سلسلة من الألعاب الجماعية والفردية التي تُمكن الكبار والصغار من خوض تجربة لا تُنسى، ومنها التسلق الحر والسير على الحبل والتأرجح في الهواء على مسافات مرتفعة بحركات بهلوانية، والسقوط من مسافات بعيدة، وبالطبع كل ذلك مع وجود وسائل الأمن والسلامة هذا إلى جانب التزلج على الأمواج، وإقامة منافسات حركية جماعية داخل متاهات بلاستيكية، ويمكن للزوار أيضاً تجربة “الدراجة الفضائية” والدوران بها في الهواء عالياً، وكذلك تجربة انعدام الجاذبية، كما يتوفر على أرض الفعالية عربات للأطعمة تدار بأيدي شباب وشابات سعوديين، ومنافذ بيع تقدم منتجات وطنية كما تقام مسرحية “عصفور حر” المخصصة للنساء والأطفال، في جدة، وهي مسرحية استعراضية اجتماعية موجهة للأطفال، تهدف إلى توعيتهم حول ظاهرة التحرش، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، في مدارس أكاديمية وعد.

أما في المدينة المنورة، فتقام أكبر فعالية ترفيهية خلال الشهر الجاري “لعبتنا فير”، وتحديداً في أرض ممشى الهجرة، وتستمر حتى السادس من شهر أكتوبر، إذ تنطلق فعالياتها المتنوعة في الرابعة والنصف مساء، وتجمع ألعاب الماضي بالحاضر، حيث يجد الزائر خمسين لعبة في انتظاره منها ألعاب تقام لأول مرة في المدينة، مثل “الكارتنق” و”البينت بول”، وألعاب قديمة مثل (أوصل 4، وأكس أو، ولعبة السلة) لإتاحة الفرصة للجيل الجديد لتجربة شعور اللعب خارج الأجهزة الإلكترونية، واسترجاع متعة اللعب للجيل القديم، هذا إلى جانب تضمنها أربعة عروض ترفيهية، و(12) ركناً للأنشطة المتنوعة والمسابقات المتعددة، إضافة إلى وجود منطقة للمطاعم وعربات الطعام لإرضاء جميع الأذواق، كما تشمل “لعبتنا فير” العديد من الفعاليات الأخرى، التي تهدف إلى تنمية المواهب، كالرسم وتزيين الشعر وتلوين الصحون، وتضفي الفعالية جواً من المتعة لكافة أفراد العائلة.