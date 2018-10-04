ويك إند ممطر مع غبار على 4 مناطق

ويك إند ممطر مع غبار على 4 مناطق

2018/10/04
الساعة 8:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق تبوك، والقريات، وطريف، وسكاكا، وعرعر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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