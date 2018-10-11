ويك إند ممطر مع غيوم على 8 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تهطل منها أمطار على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.