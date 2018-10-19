يحيى الشهري: الانسجام يجمعنا والدوري هدفنا

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب يحيى الشهري نجم وسط نادي النصر عن سعادته وذلك بعد فوز فريقه على نادي الباطن بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث الشهري قائلًا: أحمد الله على هذا الفوز والمنافس لم يكن سهلًا وجميع الفرق تنافس للظفر بالدوري.

وأضاف الشهري: الفريق متفاعل مع بعضه البعض والجميع يُسجل وهذا هو الشيء الجيد أن الفريق يُساند بعضه، ونحن اتفقنا وتعاهدنا قبل انطلاق الموسم على المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين.

وتابع الشهري: بالطبع كما يريد جمهور النصر الفوز بالدوري، نحن كذلك نطمح للحصول على اللقب وأتمنى تحقيق هذا الأمر بالنهاية ونحن بحاجة لدعمهم.

يذكر أن نادي النصر يتواجد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 18 نقطة وبفارق خمس نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.