يستوعب 3.6 مليون مسافر سنويا.. تدشين أعمال مشروع مطار الملك عبدالله بجازان

المواطن - جازان

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله ــ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة تدشين بدء أعمال مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان، مشيراً معاليه أن هذا الحدث يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الطيران المدني بشكل عام وبتطوير شبكة مطارات المملكة بشكل خاص.

وأوضح التميمي أن مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان يأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، كما يحظى المشروع برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ومتابعة مستمرة من قبل معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف التميمي ” مطار الملك عبدالله الجديد بجازان سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة الطلب المتنامي على حركة النقل الجوي والكثافة العددية التي يشهدها المطار من قبل المسافرين والقادمين من أبناء منطقة جازان وزوارها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار، بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك الأنشطة التجارية والسياحية، كما سيسهم المشروع في توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص”.

وبيّن رئيس هيئة الطيران المدني إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ 3.6 مليون مسافر سنويا، وبتكلفة إجمالية تزيد عن مليارين و500 مليون ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية لصالة السفر الرئيسية (57.500) متر مربع، وتضم عدد (5) بوابات للسفر، وعدد (32) كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، وسيتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف، ليكون واحداً من أهم المشروعات التنموية والمعالم الحضارية التي تبرز ما وصلت إليه منطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز من تطور ونمو في مختلف المجالات، منوها معاليه بأن مشروع مطار الملك عبددالله الجديد بجازان يمثل أحد المؤشرات التي تؤكد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ــــ حفظهما الله ــــ تعيش اليوم عصر تنمية وتطوير وفق أساليب حديثة، غير مسبوقة لتحقيق مستقبل مشرق بإذن الله تعالى ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن.