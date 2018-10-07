يسّر يُطلع أكثر من 280 ممثلاً عن الجهات الحكومية على منصة مراسلات

المواطن - واس

تعرف أكثر من 280 ممثلاً عن الجهات الحكومية في المملكة على ما يقدمه نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني (مراسلات)، وذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في مدينة الرياض، حيث يأتي (مراسلات) ضمن خدمات البرنامج التي يقدمها للجهات الحكومية لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وأكد المدير العام للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري أن (يسّر) يعمل على تحقيق قيم التحول الرقمي وذلك من خلال عدد من المبادرات تشمل : المنصات الرقمية الموحدة، وكفاءة الإنفاق، وتحسين تجربة العميل، مشيراً إلى أن البرنامج يسخر كافة إمكانياته من أجل تحقيقها، وذلك مواكبة لرؤية السعودية 2030 من خلال خدمة المواطن وتيسير تعاملاته، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم الجهات الحكومية في المملكة لأداء أعمالها بفعالية عالية.

وبين أن البرنامج قام بتطوير منصة (مراسلات) التي تتيح للجهات الحكومية تبادل المراسلات والمستندات الحكومية إلكترونياً بدلاً عن الورق والمراسلين، وبالتالي تستطيع تلك الجهات استغلال مواردها البشرية على أتم وجه، منوهاً إلى أن هذه المنصة تعمل على توفير المصاريف التشغيلية والأعباء على الحكومة، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، فضلاً عن توفير بيانات محدثة باستمرار، وتمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل، مع تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية.

كما تم خلال ورشة العمل عرض استفتاء مراسلات للحضور من خلال عرض مرئي قدمه مدير إدارة المنتجات والخدمات المشتركة الدكتور فايز الشهري ، كما استعرض المهندس محمد العسكر تجربة البرنامج في بناء منظومة مراسلات، وأيضا تم إطلاع منسوبي الجهات الحكومية على كيفية الارتباط بالمنصة والاستفادة منها، فضلاً عن كيفية التعامل مع المنصة وتحقيق أعلى استفادة منها، إلى جانب العديد من النواحي التقنية التي تهم الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك فقد تعرف الحضور على ما تقدمه المنصة من تسهيلات للجهات المرتبطة بها.

كما استعرضت الورشة تجارب النجاح لكل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ووزارة التجارة ووزارة الصحة، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وفي ختام الورشة تم تكريم الجهات الحكومية المرتبطة بمنصة (مراسلات) باعتبارهم شركاء نجاح لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).