يضم 316 فيلا .. افتتاح مشروع إسكان العيينة

المواطن - الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، اليوم، مشروع إسكان العيينة، حيث تم تسليم المستفيدين من برنامج سكني وحداتهم السكنية.

ويتيح المشروع الذي نفذته الوزارة 316 فيلا من طابقين بأربع غرف نوم في كل منها، وعلى مساحة 500 م2، كما يشمل مسجدين وثلاث مدارس وحدائق ومواقع مخصصة لمرافق خدمية متنوعة ، ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون من خدمات.

ويقع المشروع في مركز العيينة شمال مدينة الرياض ، وعلى بعد أقل من 20 دقيقة من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد.

وفي يوليو الماضي تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، مشروع إسكان العيينة في منطقة الرياض الذي يشمل 316 وحدة سكنية من نوع “فيلا” جاهزة، حيث اطّلع على استكمال إجراءات تسليم الوحدات للمستفيدين

وأكد الحقيل خلال لقائه بعدد من المستفيدين أن وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني تحرص على تسليم الوحدات الجاهزة في المواعيد المحددة ضمن إجراءات ميسّرة وواضحة، منوّهاً أن مشروع إسكان العيينة يمتاز بموقعه وتوافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة, إضافة إلى تكامل أعمال البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم 86 أسرة لوحداتهم في مشروع العيينة ويتواصل حالياً تسليم 230 أسرة أخرى .

كما أكد أن الوزارة ترحّب بجميع المقترحات والملاحظات من المواطنين وتحرص على تنفيذها في إطار توفير البيئة الإسكانية المتكاملة ضمن الحي السكني.