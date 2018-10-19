ينتحر من الطابق الخامس هربًا من الشرطة

المواطن - القاهرة

أقدم مواطن مصري على الانتحار بعد أن داهمت الشرطة منزله للقبض عليه لتنفيذ عقوبة السجن 3 سنوات.

وفي التفاصيل فقد قفز مصري في العقد الخامس من عمره أثناء محاولة القبض عليه في منزله بالتجمع الأول شرق القاهرة لكنه قاوم رجال الأمن وحين يئس منهم قرر القفز من النافذة ليسقط جثة هامدة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنتحر هارب من جنايات مخدرات بالسجن 3 سنوات، موضحة أن قوة أمنية من مباحث قسم التجمع الأول داهمت منزل المنتحر للقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده، إلا أنه عندما استشعر قدوم القوات حاول الهرب وسقط من أعلى الطابق الخامس.

وأمرت النيابة، بتشريح الجثة والتصريح بدفنه فور الانتهاء من عمل الطب الشرعي، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.