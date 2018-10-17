“يوتيوب” يعتذر لمستخدميه حول العالم

المواطن - أميرة محمد

قام موقع “يوتيوب”، صباح اليوم الأربعاء، بتقديم اعتذار رسمي لمستخدميه حول العالم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيراً إلى أنه يعمل على إصلاح العطل الفني الذي أصاب الموقع بشكل مفاجئ.

وجاء نص التغريدة: “شكراً لتقاريركم عن يوتيوب، نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وسوف نعلمكم مرة أخرى، ونعتذر عن أي إزعاج”.

يذكر أن موقع “يوتيوب” تعرض لعطل فني مفاجئ، فجر اليوم الأربعاء، حال دون مشاهدة أي محتوى عليه، مما أدى إلى حدوث حالة من الانزعاج لدى مستخدمي الموقع حول العالم.