يوفنتوس يفكر في إنقاذ بوغبا في الشتاء

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وكان بوغبا دخل في خلافات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد بسبب طريقة اللعب والتي يتبعها الفريق في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي يوفنتوس يرغب في استعادة بوغبا مرة أخرى إلى صفوفه خاصة مع إعجاب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي بقدرات بوغبا.

يذكر أن بوغبا كان ساهم في فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية أمام المنتخب الكرواتي في مباراة انتهت بفوز فرنسا برباعية مقابل هدفين.

انضم بوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نادي يوفنتوس.

حاول برشلونة الإسباني التعاقد مع بوغبا في صيف العام الحالي لكن مانشستر يونايتد رفض بيع اللاعب.