يوم أسود في تاريخ الأهلي الكبير

المواطن - الرياض

يوم كارثي في تاريخ الأهلي الممتد بالإنجازات والأولويات والذهب، وخسارة لن ينساها الأهلاويون لفترة طويلة وستلقي بظلالها على الوضع الحالي للقريق.

سداسية إتفاقية في مرمى العويس لم تكن منتظرة عطفاً على كل شيء، حتى المنطق يرفض تقبّل هذه الهزيمة لأن الأهلي هذا الموسم جيد بما فيه الكفاية لتحقيق الفوز، ربما الحظ العاثر قد يكون سبباً لخسارة مباراة لكن بالستة والفروقات الفنية لصالح الأهلي هنا تمكن الفضيحة.

دفاع الأهلي أو بالأحرى تنظيمه الدفاعي كان الجانب المظلم للأهلي منذ انطلاقة الموسم، بعد السداسية سيعيد المدرب غويدي حساباته فيما يتعلق بطريقته الدفاعية وإيجاد وسيلة إنقاذ من تضاؤل حظوظه في المنافسة الجدية على لقب الدوري.