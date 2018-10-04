يوم المعلم العالمي .. آمال وطموحات وتطلعات مشروعة

المواطن - الرياض

يحتفل العديد من بلدان العالم غدًا بمناسبة يوم المعلم العالمي والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.

تعود بداية تحديد يوم المعلم العالمي إلى عام 1994، ويهدف للإشادة بدور المعلمين حول العالم.

كما يهدف اليوم العالمي للمعلم إلى توفير الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة.

وهناك أكثر من 100 بلد يحتفلون بمناسبة يوم المعلم العالمي، ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال. التي تدعو إلى اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس يُعنى بتوفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

في جميع أنحاء العالم، يوفر التعليم الجيد الأملَ والوعد بمستوى معيشة أفضل. مع ذلك، فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين. والمعلمون هم أحد عديد العوامل التي تبقي الأطفال في مدارسهم وتؤثر في عملية التعلم، فهم يساعدون التلاميذ في التفكير النقدي، والتعامل مع المعلومة من عديد الموارد، والعمل التعاوني، ومعالجة المشاكل واتخاذ قرارات مدروسة.

إن مهنة التعليم ما فتئت تفقد مكانتها في أنحاء عدة من العالم.

ويلفت اليوم العالمي للمعلم الانتباه إلى الحاجة إلى رفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرارا بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء المستقبل.

وفي بعض البلدان، يُعتبر يوم المعلم يومًا خاصًا لتكريم المعلمين ومنها من يتخذ هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وبعضها يتخذه في أيام العمل.

يعتبر يوم المعلم العالمي بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمتعلقة بأوضاع المعلمين.