١٤ حادثاً و١٩ إصابة في عسير بسبب الأمطار

١٤ حادثاً و١٩ إصابة في عسير بسبب الأمطار

2018/10/23
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة عسير العديد من الحوادث المتفرقة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة يوم أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت اليوم الاثنين عدداً من بلاغات الحوادث جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة حيث بلغت الحوادث ١٤ حادثاً في أماكن متفرقة من عسير وخلفت هذه الحوادث ١٩ إصابة.

وأوضح “الشهرى” تأتي هذه الإحصائية من بداية هطول الأمطار من الساعة ١٢:٠٠ظهراً حتى الساعة ٢٢:٣٠ مساءً حيث تعاملت ١٥ فرقة إسعافية مع هذه الحوادث وتم نقل عدد من الحالات وتم معالجه بعضها بالموقع.

 


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