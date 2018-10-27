٦ اجتماعات لمتابعة تسجيل قرية رجال في اليونسكو

المواطن - احمد الشهري - رجال المع

أنهى عضو منظمة الأيكوموس باليونسكو الدكتور حمزة دنصر، اليوم السبت، زيارته الميدانية إلى منطقة عسير، لمتابعة متطلبات تسجيل قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

وتخلل الزيارة الميدانية؛ لقاء سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والاجتماع بأمانة المنطقة وفرعي وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومحافظ وبلدية وأهالي القرية وفريق العمل لإنهاء متطلبات تسجيل القرية، فضلا عن التوجه إلى القرية عبر التلفريك الذي يعد أحد الطرق للوصول لها، ومعاينة القرية على الواقع بما فيها المتحف والبيوت التراثية والأحياء الأربعة؛ الشعبة والكدحة والنصب ومناظر .

وأُطلع دنصر على جهود الأهالي والشركاء من الجهات الحكومية في تأهيل وترميم القرية وإعداد ملف تسجيلها لدى اليونسكو وما أنجز من أعمال مطلوبة.