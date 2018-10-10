10 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية .. تعرف عليها

المواطن - مروة نبيل

أقرت لجنة تراخيص الأندية الموافقة على منح الرخصة الآسيوية موسم 2018/ 2019 لـ10 فرق سعودية، نظرًا لاستيفائهم المعايير الإلزامية الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية الموجبة لذلك.

ووافقت لجنة تراخيص الأندية على منح الرخصة الآسيوية لكل من؛ الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الاتفاق، الفتح، الفيصلي، الفيحاء، الباطن والقادسية.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة الآسيوية لأندية كل من التعاون، الشباب، الرائد وأُحد، لعدم استيفائها المعايير الإلزامية الموجبة للحصول على الرخصة والمحددة بلائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت لجنة التراخيص أن الأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية لها الحق في الاستئناف بشأن القرارات الصادرة أمام لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها للقرار حسب ما جاء في لائحة تراخيص الأندية.

وتابع بيان اللجنة: “أقرت لجنة تراخيص الأندية بعد نهاية اجتماعاتها، إصدار القرارات النهائية لمنح الرخصة الآسيوية من عدمه وبعد مناقشة ودراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2018 -2019”.

وجاءت قرارات لجنة التراخيص بعد نهاية اجتماعها برئاسة محمد السليم، وعضوية كل من؛ المحامي ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر، الخبير الرياضي عبداللطيف الحسيني، الدكتور مبارك المطوع، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري.

وحضر الاجتماع أيضًا كل من المدير التنفيذي للرابطة مدير إدارة تراخيص الأندية عبد العزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد.

ومن المُقرر أن تلعب أربعة أندية سعودية في النسخة الجديدة من البطولة الآسيوية، وهم الهلال بطل الدوري الموسم الماضي، والأهلي صاحب المركز الثاني، والاتحاد بطل كأس الملك، بالإضافة إلى النصر الذي سيخوض الملحق الآسيوي لاحتلاله المركز الثالث.