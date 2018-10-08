100 مليون ريال من رسوم الأراضي البيضاء لاستكمال البنية التحتية

المواطن - واس

كشف برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه مبلغ 100 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع “إسكان العيينة” بمنطقة الرياض، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص التالي :”تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكّد البرنامج أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل مع الوزارة على متابعة الاحتياج في عدد من مشاريعها وتشمل أوجه الصرف إنشاء محطات الكهرباء أو إيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

ويُعد مشروع “إسكان العيينة” في منطقة الرياض أول مشروع يتم الإعلان عن تخصيص مبالغ من إيرادات برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” لتنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية فيه، وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز دشن الخميس الماضي مشروع “إسكان العيينة” في منطقة الرياض، وشهد توقيع إطلاق المرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية في المشروع، والذي تقع على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وسيتم من خلالها توفير 1237 أرضاً مطورة تقدم للمستفيدين من برنامج “سكني” بشكل مجاني، ويضم المشروع في مرحلته الأولى 316 فيلا جاهزة للتسليم و392 أرضاً مطورة جاهزة للبناء في مشروع مكتمل الخدمات والحدائق والمسطحات الخضراء.

يذكر أن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” يعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.