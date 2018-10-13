103 مخالفات في نظام المرور المعدل والعقوبات تصل 200 ألف ريال

المواطن - الرياض

نشر المرور السعودي تعديلات نظام المرور الصادر عام 1428 وتعديلاته، وذلك بمقتضى الأمر السمي الكريم رقم م/ 115 والصادر بتاريخ 5/ 12/ 1439.

وتضمنت قائمة المخالفات 103 مخالفات متنوعة، فيما تراوحت الغرامات ما بين 100 ريال وحتى 200 ألف ريال.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في سبتمبر الماضي تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور.

وكانت المادة الثامنة والستون من أكثر المواد التي جرى تعديلها حيث نصت على:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:

1- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالًا فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.

2- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالًا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15) من الجدول نفسه.

3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.

4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20)، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.

5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.

6- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.

7- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.

8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق، وفقًا للجدول رقم (8) الملحق بهذا النظام.