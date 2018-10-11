11 مشروعًا للمياه في جدة وتراجع الطلب على الصهاريج بنسبة 70%

المواطن - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية لشركة المياه الوطنية بالمنطقة والهادفة لزيادة كميات ضخ المياه في كافة محافظات المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه الأمير عبدالله بن بندر ، وحضره صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي , مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وكيل محافظ جدة ، ومدير عام المياه بالمنطقة المهندس محمد الغامدي يرافقه عددُ من مسؤولي الشركة ، اطلع سموه على مراحل العمل في برنامج تحسين ضخ المياه بمحافظة جدة والمراحل المُنجزة، كذلك الاجراءات التطويرية المتعلقة بالعمليات التشغيلية ورفع كفاءة شبكات المياه وتحسين البنى التحتية وزيادة كميات إمداد المياه من محطة التحلية بالشعيبة .

وبحسب العرض الذي قدّمه مدير عام المياه بالمنطقة المهندس الغامدي فإن المرحلة الثانية من برنامج تحسين الضخ تخدم 40% من سكان جدة فيما ستغطي 43% من أحياء المحافظة ، ما يسهم في انخفاض الطلب على الصهاريج من محطات التعبئة بنسبة 20% ، وذلك عبر زيادة كميات المياه الموزعة في الشبكة العامة , وبالتالي تقليص فترات الانتظار بين ورديات الضخ بمعدل انخفاض بلغ 25% عن السابق ، وفي هذا الصدد سيتم البدء خلال العام الحالي (1440هـ) في استقبال طلبات ايصال خدمة المياه لأحياء الحمدانية والريان والرحمانية والفلاح.

ولفت العرض إلى أنه خلال العام الحالي (1440) سيتم البدء بالمرحلة الثالثة من برنامج تحسين ضخ وتوزيع المياه بأحياء محافظة جدة نتيجة تطوير العمليات التشغيلية وتطوير البنية التحتية وزيادة كميات المياه الواردة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، حيث ستغطي هذه المرحلة من البرنامج 95% من الأحياء المخدومة بالشبكة وتقدم الخدمة لنحو 98% من العقارات في تلك الأحياء ، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في انخفاض الطلب على الصهاريج بنسبة 70% .

وأبان العرض أيضاً أن عدد الأحياء التي استفادت من المرحلة الأولى من البرنامج بلغت 11 حياً شملت البوادي ، والفيصلية ، والخالدية ، والمحمدية، والنعيم ، والنهضة، والربوة، والروضة ، والسلامة ، والشاطئ والزهراء ، وأسهمت المرحلة في تحسين جداول وورديات الضخ بمعدل 15% ، كما تمّ تحسين إمدادات المياه، وتقليل فترة انقطاعها في عددٍ من أحياء جنوب شرق محافظة جدة والتي شملت الأجاويد ، والسنابل ، وإسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي ، وإسكان الأمير عبدالمجيد ، والإسكان العام , والعدل بنسب وصلت إلى50 %.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر خلال الاجتماع على المشاريع التطويرية في قطاع المياه في محافظات منطقة مكة المكرمة ، وفي هذا الصدد بلغ عدد مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي للعام 2018م , التي تم الانتهاء من تنفيذها في العاصمة المقدسة وجدة والطائف 14 مشروعاً ، بلغ نصيب جدة منها 11 مشروعاً ، و مشروعاً واحداً في الطائف ، ومشروعين في مكة المكرمة ، فيما يجري العمل حالياً على طرح 58 مشروعاً موزعة على محافظات المنطقة وتشمل توفير كميات كافية من المياه ومشاريع أخرى متعلقة بالصرف الصحي.

وأوضح العرض أن مجموع المشاريع الجاري تنفيذها في محافظات ومراكز المنطقة بلغ 16 مشروعاً لشبكات مياه في رابغ وثول ومستورة ، إضافة لمشروعات للصرف الصحي وتشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة رابغ ، وإنشاء خزان أرضى سعة 10 آلاف متر مكعب في محافظة رنية ، إضافة لشبكة مياه تربة وخزان علوي سعة 750 مترا مكعبا ، وإنشاء خزان آخر سعة 10 آلاف متر مكعب مع محطة ضخ بمدينة تربة ، كذلك إنشاء خزان سعة 20 ألف متر مكعب في تربة ، وتنفيذ خط المياه الناقل الحوية – رضوان ، والخط الناقل من حقل آبار أبو مروة إلى الخزان الأرضي بظلم ، وإنشاء خزان سعة 20ألف متر مكعب مع محطة أشياب لخدمة مركز السيل الكبير ومسجد الميقات.

وتشمل حُزمة مشاريع المحافظات الجاري تنفيذها تنفيذ شبكة مياه القنفذة ، وشبكة مياه القوز وتنفيذ توصيلات منزلية (المرحلة الأولى) ، وشبكة مياه حلى و تنفيذ توصيلات منزليه (المرحلة الاولى ) ، وشبكة مياه الليث وتنفيذ توصيلات منزلية (المرحلة الاولى) ، وإنشاء شبكة الصرف الصحي وعدد (3) محطات بالليث، وتتضمن المشاريع كذلك إنشاء خط نقل للمياه وخزان سعة 3 آلاف متر مكعب وخزان علوي 500 متر مكعب بالكامل ، و شبكة مياه مركزي العرضيات الجنوبية والشمالية ، أيضاً تنفيذ الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى مفرق محافظة ميسان ، وشبكة مياه أضم ، وتنفيذ خط المياه الناقل من رابغ الي حجر ، و تنفيذ شبكات مياه الشرب لمخططات (الحارثية – أم حشانة – النزهة – السوق القديم) بالخرمة.

بدوره ثمّن المهندس الغامدي دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , بمشاريع المياه في المنطقة ، كذلك توجيهات ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي.