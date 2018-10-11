11 وظيفة شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير تدقيق (عدد 3 وظائف للرجال): درجة الماجستير في تخصص المحاسبة.

. مراجع أول (عدد 5 وظائف للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. مشرفة حسابات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مساعد مراجع (عدد وظيفتين للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)