11 وظيفة قيادية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم التكنولوجيا والابتكار.

. أخصائي أول المجلس الاستشاري العلمي.

. مدير قسم الاعتمادات العالمية.

. منسق المجلس الاستشاري العلمي.

. مدير قسم استراتيجية التكنولوجيا والابتكار.

. أخصائي قيادي التكنولوجيا والابتكار- منتدى أصحاب المصلحة المتعددين.

. أخصائي التكنولوجيا والابتكار- منتدى أصحاب المصلحة المتعددين.

. أخصائي قيادي برنامج الجذب.

. أخصائي برنامج الجذب.

. أخصائي قيادي صندوق التحويل.

. أخصائي صندوق التحويل.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 14 نوفمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)