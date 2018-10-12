12 ساعة من الغبار والأمطار على 4 مناطق

12 ساعة من الغبار والأمطار على 4 مناطق

2018/10/12
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - القصيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة في القصيم عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، حيث تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الجمعة وتنتهي في العاشرة صباح يوم غد السبت.

وفي حائل، تتعرض المنطقة لنفس الحالة لمدة 12 ساعة أيضًا، وبالمثل في الجوف وتحديدًا سكاكا التي تتعرض لأمطار رعدية وغبار من العاشرة مساء اليوم وحتى العاشرة صباح يوم غد.

وأيضًا، تتعرض الشمالية وتحديدًا عرعر ورفحاء والطريق الواصل بين عرعر ورفحاء إلى نفس الحالة غير المستقرة لمدة 12 ساعة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم