12 ساعة من الغبار والأمطار على 4 مناطق

المواطن - القصيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة في القصيم عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، حيث تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الجمعة وتنتهي في العاشرة صباح يوم غد السبت.

وفي حائل، تتعرض المنطقة لنفس الحالة لمدة 12 ساعة أيضًا، وبالمثل في الجوف وتحديدًا سكاكا التي تتعرض لأمطار رعدية وغبار من العاشرة مساء اليوم وحتى العاشرة صباح يوم غد.

وأيضًا، تتعرض الشمالية وتحديدًا عرعر ورفحاء والطريق الواصل بين عرعر ورفحاء إلى نفس الحالة غير المستقرة لمدة 12 ساعة.