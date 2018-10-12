12 وظيفة شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (12) وظيفة شاغرة، بالمناطق المحمية بمسمى “جوال” على بند (105)، وترغب الهيئة بشغلها بمواطنين سعوديين (رجال) عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق الشروط التالية:

. شهادة الثانوية العامة + أربع سنوات خبرة في مجال الأمن والسلامة بعد المؤهل.

. رخصة قيادة سارية المفعول.

. الخبرة في طبيعة العمل يجب أن تكون بعد المؤهل وبنفس مجال عمل الوظيفة المعلنة وتتطلب (دليل الخبرة من جهة العمل بمسمى الوظيفة + بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصادق على تلك الفترة).

. المتقدمون ممن لهم سابق خدمة بالدولة يتطلب إرفاق بيان خدمة مصادق من جهة عمله السابقة + إرفاق وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية في حال كان المتقدم عسكرياً.

. إرفاق صورة حديثة من الهوية الوطنية + صورة رخصة قيادة سارية المفعول.

. لن يتم النظر في أي طلب يرد بعد تاريخ الانتهاء من المسابقة.

. سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الفقرات أو الأوراق المطلوبة وفقاً للشروط.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح خلال الفترة من 1440/01/27هـ وحتى 1440/02/02هـ وسوف يكون استقبال الطلبات في إدارة الاتصالات الإدارية بمقر الهيئة، أو على بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض (11575)، ويكتب على الظرف (إدارة الموارد البشرية).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا).