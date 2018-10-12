12 وظيفة شاغرة لدى شركة سيمينس بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني- مشغل ميكانيكي.

. أخصائي معدات كهربائية (المحركات/ محولات).

. مساعد تنفيذي.

. مدير النسخ الرقمي- خدمات توليد الطاقة.

. فني/ مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

. أخصائي مولد كهرباء.

. فني ضمان ومراقبة الجودة.

. أخصائي صمام.

. مهندس تخطيط.

. مدير- المشاريع الخاصة.

. مدير المبيعات- للنفط والغاز.

. مشرف البيئة والصحة والسلامة- مستشار أول.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)