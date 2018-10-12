12 وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أستاذ في تمريض (للنساء).

. أستاذ مساعد- التمريض (للنساء).

. عضو هيئة التدريس- التركيبات السنية.

. عضو هيئة التدريس- أشعة الفم.

. عضو هيئة التدريس- جراحة الوجه والفكين.

. عضو هيئة التدريس- جراحة الفم.

. عضو هيئة التدريس- طب الفم.

. عضو هيئة التدريس- طب الأسنان الجراحي.

. عضو هيئة التدريس- جراحة اللثة.

. عضو هيئة التدريس- طب أسنان الأطفال.

. عضو هيئة التدريس- علم أمراض الفم.

. عضو هيئة التدريس- علاج الجذور.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 28 محرم 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 ربيع الأول 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)