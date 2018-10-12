12 وظيفة شاغرة للمواطنين من الجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق التحولات (عدد 10 وظائف للرجال/ الرياض وجدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. ممثل خدمة العملاء (عدد وظيفتين للنساء/ جدة): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا).