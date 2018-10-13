13 وظيفة شاغرة على بند الأجور في تعليم الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر عدد (13) وظيفة شاغرة على بند الأجور بسمى “عامل – سائق” على المرتبة (أ)، وذلك للعمل في المدن التالية: (الدمام، الخبر، بقيق، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، النعيرية، الخفجي، العديد، قرية العليا).

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1440/2/3هـ وحتى تاريخ 1440/2/11هـ، من خلال بوابة تعليم الشرقية: (هنا)

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