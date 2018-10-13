13 وظيفة شاغرة لدى سيمينس الألمانية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مراقبة.

. مبرمج- ضمان ومراقبة الجودة.

. مشرف المحولات- خدمات توليد الطاقة.

. مدير أنظمة الفرز- مشروع مترو الرياض.

. مهندس مشروع.

. مهندس اختبار وتكليف- كهرباء.

. مهندس أنظمة الطاقة- مهندس حماية.

. مهندس خدمات حقل- معدات دوارة.

. مهندس خدمات حقل.

. أخصائي مبيعات الرقمية.

. مهندس خدمات تقنية.

. مهندس- خدمات توليد الطاقة.

. مهندس أنظمة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)