13 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم ينبع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع توفر عدد (13) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على لائحتي بند الأجور فئة (أ) وبند المستخدمين بالمرتبة (31)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– عاملة (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر).
– عاملة (عدد وظيفتين/ قطاع ينبع الصناعية).
– عامل (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر).
– حارس وزوجته (عدد وظيفتين/ الثانوية الأولى بالعيص).
– سائق (عدد وظيفتين/ قسم الخدمات العامة).
– سائق (مكتب التعليم بالعيص).
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
. أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
. أن لا يكون لدى المتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية وغير محكوم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
. أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد المؤهل العلمي عن الثانوية العامة.
. سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة منع من العمل.
. أن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.
. أن لا يكون متقاعدا من مؤسسة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
. أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.
. أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.
. أن يجتاز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاما.
. بالنسبة لوظيفة سائق يشترط رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.
. في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من الأربعاء الموافق 1440/2/15هـ وحتى السبت الموافق 1440/2/18هـ، وذلك من عبر موقع إدارة الإلكتروني: (هنا)