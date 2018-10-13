13 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم ينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع توفر عدد (13) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على لائحتي بند الأجور فئة (أ) وبند المستخدمين بالمرتبة (31)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– عاملة (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر).

– عاملة (عدد وظيفتين/ قطاع ينبع الصناعية).

– عامل (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر).

– حارس وزوجته (عدد وظيفتين/ الثانوية الأولى بالعيص).

– سائق (عدد وظيفتين/ قسم الخدمات العامة).

– سائق (مكتب التعليم بالعيص).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

. أن لا يكون لدى المتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية وغير محكوم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد المؤهل العلمي عن الثانوية العامة.

. سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة منع من العمل.

. أن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

. أن لا يكون متقاعدا من مؤسسة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

. أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.

. أن يجتاز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاما.

. بالنسبة لوظيفة سائق يشترط رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

. في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من الأربعاء الموافق 1440/2/15هـ وحتى السبت الموافق 1440/2/18هـ، وذلك من عبر موقع إدارة الإلكتروني: (هنا)