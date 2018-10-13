13 وظيفة شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق مشاريع (الرياض).

. ناسخ (الرياض).

. أخصائي اختبارات (الرياض).

. ممثل خدمة عملاء (للجنسين/ الرياض).

. مساعد مدير الضرائب (للنساء/ الخبر).

. مراجع حسابات رئيسي (عدد 5 وظائف للجنسين/ الرياض).

. مراجع مساعد (عدد 3 وظائف للجنسين/ الرياض).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)