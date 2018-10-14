14 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد استشاري- أمراض الدم/ لأورام الأطفال (الرياض).

. استشاري تخدير (عدد وظيفتين/ الرياض).

. معاون بيئي (الرياض).

. مساعد مغسلة (الرياض).

. مساعد صيانة (الرياض).

. أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد رعاية مرضى (الرياض).

. أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كبير اختصاصين سريري (الرياض).

. كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض).

. منسق جودة ونوعية (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)