14.4 مليار دولار حصيلة اتفاقيات قطار الحرمين في مؤتمر مبادرة الاستثمار

المواطن - واس

وقع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي اليوم، خلال فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا.

كما وقع معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية، عن طريق المرور بالخط الحديدي الرابط بين الدمام والرياض، ووقعها عن الجانب الصيني، رئيس مجلس إدارة شركة CCECC الصينية، يوان لي.

وفي إطار ذي صلة، وقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك اتفاقية تصنيع عربات الشحن بالقطارات في المملكة، ووقعها رئيس شركة غرين براير الأمريكية جيمز كوان.

وفي هذا الصدد بين معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي أن الاتفاقيات تخدم غايات استراتيجية تحقق رؤية المملكة 2030، والسعي الجاد لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية عبر تطوير صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، بما يخدم المسافر والمستثمر من خلال استمرار العمل على تطوير قطارات الركاب وقطارات الشحن، وفتح أبواب جديدة لنقل التقنية والتوطين والإسهام في رفع المحتوى المحلي بما يكفل الاستدامة.

وحول القيمة الإجمالية للمبادرات وما نتج عنها من اتفاقيات، أوضح الدكتور العامودي أن مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع الجسر البري تحمل استثمارات تتجاوز 10.6 مليار دولار، فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين 3.6 مليار دولار، مبيناً أن الاتفاقية الثالثة بخصوص تصنيع عربات قطارات الشحن في المملكة تأتي باستثمار وقدره 267 مليون دولار.