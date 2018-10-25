140 وظيفة شاغرة لحراس الأمن في تعليم حفر الباطن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن عن توفر عدد (140) وظيفة تحت مسمى “حارس أمن”، ورغبة من الإدارة في إتاحة الفرص لتوظيف الحراس على مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، على أن تكون الأولوية لموظفي (الأجر اليومي).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن لا يقل عمره عن (35) عاماً، ولا يزيد عن (55) عاماً لمدارس البنات.

. الشهادة الابتدائية، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

. خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

. أن يكون لائقاً صحيًّا (شهادة طبية).

. أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.

. التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

. العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.

. أن لا يقل عمره عن (30) عاماً، ولا يزيد عن (55) عاماً لمدارس البنين.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى.

. الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

. أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.

. ساعات العمل (8) ساعات يومياً.

. الراتب الشهري يحدد عند المقابلة.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك بدءاً من الأحد الموافق 19/ 2/ 1440هـ ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1440هـ.