1407 قتلى حصيلة زلزال وتسونامي إندونيسيا

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي الذي تعرض له أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى أكثر من 1400 قتيل فيما تراجعت آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض.

ونقلت فرانس برس عن سوتوبو بورو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية قوله إن “الحصيلة الإجمالية بلغت 1407 قتلى”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إن حوالى مائتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وقدر عدد المساكن التي دمرت بالزلزال الذي وقع الجمعة وبلغت شدته 7,5 درجات، والمد البحري الذي نجم عنه بـ 66 ألفا .

ويعاني الناجون من الجوع والعطش وتنقصهم مياه الشرب والغذاء بينما تواجه السلطات أعدادا تفوق طاقتها من الجرحى.

تحتاج فرق الإنقاذ إلى معدات ثقيلة. وهي تواجه صعوبة أيضا بسبب تضرر الطرق وحجم الخسائر.

وأعيد التيار الكهربائي مساء الثلاثاء إلى بعض مناطق بالو، لكن في مناطق أخرى يعاني السكان من انقطاع التيار.

يذكر أن سفارة المملكة لدى إندونيسيا قد أكدت في وقت سابق أنه لا يوجد سعوديون بين ضحايا الزلزال والتسونامي في الأرخبيل.