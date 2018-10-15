15 ألف جولة تفتيشية على منافذ البيع في 4 أنشطة توقع 1392 مخالفة

المواطن - الرياض

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع، 15909 جولات ميدانية على أنشطة السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 23 سبتمبر الماضي وحتى 29 من الشهر نفسه.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن التزام 12708 منشآت في الأنشطة الأربع المطبق توطينها مطلع العام الجاري، في حين رصدت فرق التفتيش 1392 مخالفة.

وجاء قرار توطين منافذ البيع لأنشطة السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01 / 05 /1440هـ.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً.

كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.