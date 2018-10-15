15 ألف طالب وطالبة في مشروع الوعي المالي بتعليم عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة عسير سعد الجوني، أمس الأربعاء، مشروع “ريالي للوعي المالي”، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك على مسرح المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

ويهدف المشروع الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل بمدارس المنطقة، إلى نشر ثقافة الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات وفق برنامج علمي موثق، من خلال تدريب 250 سفيراً وسفيرة من المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية، فيما سيدربون لاحقاً ما يزيد عن 15 ألف طالب وطالبة في مدارسهم من أجل تعزيز هذه الثقافة لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية، وسيصاحب تدريبهم توزيع كتيبات توعوية وحصالات، أما طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فسيتم تدريبهم عبر موقع “ريالي” الإلكتروني، بالشراكة مع المجموعة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

وفي نهاية التدشين، تم تكريم مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، ورئيسة قسم المهارات والأعمال فوزية القرني، من قِبل المجموعة لقاء الجهود المبذولة لدعم وتنفيذ البرنامج، فيما كُرمت الجهات المشاركة والداعمة للمشروع.