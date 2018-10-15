15 رخصة لبيع وتسويق 18642 وحدة سكنية وفندقية داخل المملكة وخارجها على الخارطة

المواطن - الرياض

أصدرت لجنة البيع على الخارطة وافي 15 رخصة بيع وتسويق داخلي وخارجي على الخارطة لمشروعات عقارية في الرياض والطائف وجدة والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى خمسة مشاريع خارج المملكة، وذلك لعدد من الشركات العقارية تشمل نحو 18642 وحدة سكنية تتكون من شقق وفلل سكنية وتاون هاوس ومحلات تجارية.

وأعلنت اللجنة في بيان لها الموافقة على منح خمس رخص بيع على الخارطة لمشروع “شمس الديار” التابع لشركة الديار العربية للتطوير العقاري في مدينة الرياض بواقع 503 وحدات موزعة بين فلل وتاون هاوس، ورخصة أخرى لبيع 4775 فيلا سكنية في مشروع “مدينة الورود” العائد لشركة إدارة للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف بنظام البيع على الخارطة.

أما الرخصة الثالثة صدرت لصالح مشروع “مد” العائد لشركة دار الإبداع للتطوير والاستثمار العقاري لبيع 728 فيلا سكنية في مدينة الدمام، إضافة إلى الترخيص لمشروع “رابية الشرق” في مدينة الرياض الذي يوفر 1093 وحدة سكنية منوعة، ومشروع “إطلالة البحر” في مدينة الخبر بواقع 860 فيلا.

وأصدرت اللجنة أيضا خمس رخص لتسويق عقارات داخلية للبيع على الخارطة في كل من الهفوف وجدة والدمام والرياض والتي ستسهم في توفير ما يزيد على 9 آلاف وحدة عقارية متنوعة، فيما تمت الموافقة على إصدار 5 رخص أخرى لتسويق بيع عقارات خارجية على الخارطة لمشروع (ألاسيا) بجمهورية قبرص، وكل من مشروع “سنرايز بي” و”جراندي” و”ميبل” و”ذي جراندي” في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” نايف الشريف أن الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية يخول لشركات التطوير العقاري أو وكلائها التسويق والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تأكد راغبي التملك في تلك المشاريع من حصولها على التراخيص اللازمة لذلك.

ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تحظر على المطور أو وسيطه البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ داخل المملكة، بينما يتم ذلك في البلد المقام فيه المشروع، حفاظا على حقوق المشترين، مؤكدا أن تراخيص “وافي” لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات للحصول على الرخصة التي تسمح للمطور العقاري التسويق ومن ثم البيع لوحدات المشروع.