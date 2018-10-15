15 طنًا من الغذاء لمنكوبي إعصار لبان في المهرة

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 15 طنًا من السلال الغذائية العاجلة للمتضررين في منطقة عتاب بمديرية سيحوت التابعة لمحافظة المهرة اليمنية المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة المهرة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 1200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.