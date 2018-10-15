15 وظيفة حارس أمن شاغرة في تعليم الزلفي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة تعليم الزلفي توفر عدد (15) وظيفة تحت مسمى “حارس أمن”، عبر مؤسسة إسناد، للعمل في عدد من مدارس البنين والبنات التابعة لها، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمره عن (30) عاما ولا يزيد على (55) عاما لمدارس البنين.

– لا يقل عمره عن (35) عاما ولا يزيد على (55) لمدارس البنات.

– الحصول على الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).

– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

– أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية).

– وأن يكون مسجلاً ببرنامج ساعد.

– أن يكون من سكان محافظة الزلفي.

– أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.

– ألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى.

– الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

– التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

– أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.

– ساعات العمل (8) ساعات يوميا.

– الراتب الشهري يحدد عند المقابلة.

– العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.

– الأولوية لمن ألغيت عقودهم (الأجر اليومي).

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، وتسلم مناولة للركن الخاص بمؤسسة إسناد الموجود بإدارة الأمن والسلامة، علماً أن آخر موعد للتقديم في يوم الخميس الموافق 1440/2/23هـ.