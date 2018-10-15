15 وظيفة حارس أمن شاغرة في تعليم الزلفي

أعلنت إدارة تعليم الزلفي توفر عدد (15) وظيفة تحت مسمى “حارس أمن”، عبر مؤسسة إسناد، للعمل في عدد من مدارس البنين والبنات التابعة لها، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمره عن (30) عاما ولا يزيد على (55) عاما لمدارس البنين.
– لا يقل عمره عن (35) عاما ولا يزيد على (55) لمدارس البنات.
– الحصول على الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).
– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
– أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية).
– وأن يكون مسجلاً ببرنامج ساعد.
– أن يكون من سكان محافظة الزلفي.
– أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.
– ألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى.
– الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.
– التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.
– أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.
– ساعات العمل (8) ساعات يوميا.
– الراتب الشهري يحدد عند المقابلة.
– العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.
– الأولوية لمن ألغيت عقودهم (الأجر اليومي).
وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، وتسلم مناولة للركن الخاص بمؤسسة إسناد الموجود بإدارة الأمن والسلامة، علماً أن آخر موعد للتقديم في يوم الخميس الموافق 1440/2/23هـ.