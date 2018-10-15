15 وظيفة شاغرة لحراس المدارس في تعليم البكيرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية (الأمن والسلامة المدرسية)، توفر عدد (15) وظيفة تحت اسم “حارس أمن”، كما ترغب الإدارة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس على مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، وستكون الأولوية لمن ألغيت عقودهم (الأجر اليومي).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمره عن (30) عاماً، ولا يزيد على (55) عاماً لمدارس البنين.

– أن لا يقل عمره عن (35) عاماً، ولا يزيد على (55) عاماً لمدارس البنات.

– الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).

– أيام العمل (6) أيام في الأسبوع .

– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

– أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).

– أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى.

– الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

– التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

– ساعات العمل (8) ساعات يومياً.

– الراتب الشهري (يحدد عند المقابلة).

– العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الرابط التالي: (هنا)، علما بأن آخر موعد للتسجيل في يوم الخميس 1440/02/23هـ.