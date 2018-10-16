16 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

. تقني تخدير (الرياض).

. استشاري مساعد- طب الأورام (الرياض).

. أخصائي تغذية علاجية ثان (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محلل قسم قاعدة البيانات (الرياض).

. مستشار توظيف (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. صيدلاني ثان (الرياض).

. كبير محللي تطوير تقنية المعلومات (الرياض).

. كبير مساعدي سجلات طبية (الرياض).

. تقني تخدير (جدة).

. استشاري مساعد- جراحة الأورام (جدة).

. سكرتير أول (جدة).

. ممرض أول (جدة).

. أخصائي تصوير الأشعة الصوتي (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).