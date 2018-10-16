16 وظيفة شاغرة لدى هيئة المحاسبين القانونيين في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراجع حسابات رئيسي (عدد 5 وظائف/ الرياض).

. مراجع (الرياض).

. مراجع حسابات (عدد 5 وظائف/ الدمام).

. مراجع داخلي (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محلل مالي (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محاسب (جدة).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)