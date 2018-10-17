17 قتيلًا ومصابًا حصيلة هجوم بنسلفانيا .. وترامب: معاداة للسامية

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات المحلية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في المدينة، إلى 11 قتيلاً و6 مصابين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في مدينة بتسبرغ بولابة بنسلفانيا هو عمل من أعمال المعاداة للسامية.

وقال ترامب: “إن هذا العمل هو شر خالص من قاتل جماعي”، مضيفاً “الأعمال المعادية للسامية يجب إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به”.

وفي وقت متأخر من مساء السبت كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، قوات إنفاذ القانون متواجدة في المشهد، جميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى”.