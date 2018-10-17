17 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني تخدير (الرياض).

. رئيس طباخين مساعد (الرياض).

. استشاري مساعد- الرعاية المركزة (الرياض).

. مساعد أول إدارة حالات (الرياض).

. عامل حمية (الرياض).

. فني أنظمة حريق ثان (الرياض).

. سكرتير ثاني (الرياض).

. مراسل (الرياض).

. صيدلاني ثالث (الرياض).

. طبيب مقيم (الرياض).

. طبيب متخصص- الطب النفسي العام (الرياض).

. طبيب متخصص- الأشعة التداخلية (الرياض).

. مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض).

. رئيس تمريض (جدة).

. سكرتير ثان (جدة).

. ممرض أول (جدة).

. ممرض ثالث (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)