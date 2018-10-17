17 وظيفة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والخبر”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول الدعم الفني- الإنتاج والتعزيز.

. فني أنابيب ضخ.

. مسؤول العقارات والمرافق.

. مدير المواد.

. أخصائي موارد بشرية.

. مدير التدفق النقدي.

. مدير برنامج الموقع.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية.

. فني لحام.

. مدير منتجات المنطقة التدخلية.

. مهندس تقنية الإصلاح- الطلاءات.

. مهندس خدمات- معدات دوارة.

. مستشار تقني.

. مدير الخدمات- استشارات الموثوقية الرقمية.

. أخصائي مركز الخدمة.

. مهندس بنية تحتية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)