18 وظيفة شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي برنامج الجذب.

. أخصائي قيادي صندوق التحويل.

. أخصائي أول صندوق التحويل.

. أخصائي صندوق التحويل.

. أخصائي قيادي السياسات.

. أخصائي السياسات.

. أخصائي أول مكتب الملكية الفكرية.

. أخصائي أول أهداف التنمية المستدامة.

. أخصائي مكتب الملكية الفكرية.

. أخصائي المبادرات.

. مساعد المبادرات.

. أخصائي أول البيانات الكبيرة.

. أخصائي أول المنح الدراسية.

. أخصائي المنح الدراسية.

. أخصائي الصرف المالي والمتابعة.

. مساعد برامج المنح الدراسية.

. مستشار قانوني الامتثال.

. منسق تنفيذي- نائب الرئيس.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)