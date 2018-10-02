2 مليون ريال مجموع جوائز مسابقة وعيك نبراس

المواطن - الرياض

تطلق الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مسابقة الأمانة للوعي الإعلامي “وعيك نبراس” من خلال مؤتمر صحفي تعريفي بالمسابقة، وذلك بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي أن المؤتمر سيشمل عدة فعاليات من ضمنها عرض مرئي متكامل عن فكرة المسابقة، وآلية الاشتراك فيها، وإطلاق رابط استقبال المشاركات في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة (هنا).

وبين الرميحي أنها ستكون مسابقة توعوية تفاعلية يشارك فيها الأفراد والمؤسسات بجوائز إجمالية تفوق مليوني (2,000,000) ريال، تُمنح جوائزها لأفضل: (فيلم توعوي، تصميم إنفوجرافيك، صورة فوتوغرافية، رسمة) على أن تحتوي هذه الأعمال على أفكار توعوية تحث على الابتعاد عن المخدرات والوقاية منها، وقد تم وضع معايير لترشيح الأعمال المتميزة, وتهدف المسابقة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، ومنع الطلب على المخدرات، ورفع الوعي بالمخاطر المترتبة على التعاطي، مع ابتكار أساليب مجتمعية حديثة للوقاية من المخدرات، وتوعية الأسرة بعلامات تعاطي المخدرات وكيفية التعامل مع حالات الإدمان.

ودعا الرميحي الجهات الإعلامية من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتفاعل مع هذه المسابقة، والمساهمة الفاعلة في توعية الفرد والمجتمع بأخطار وأضرار المخدرات.