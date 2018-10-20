20 صورة توثق جلسات اليوم الأول من دافوس الصحراء

المواطن - الرياض - تصوير: عبدالاله الخيبري

ألوان خلابة وإضاءة مريحة وأجواء مثالية.. هو وصف لجلسات اليوم الأول من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، والتي شهدت بدايةً جلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورصدت عدسة “المواطن” مشاركة عدة شخصيات بارزة أخرى في النقاشات منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.

وشارك رئيس وزراء باكستان في جلسة بعنوان “الفرصة الناشئة”، فيما شارك خبراء ورجال أعمال في جلسة “هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل”؟

وفي سياق متصل، شهد المنتدى أمس توقيع 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو بقيمة إجمالية تجاوزت 34 مليار دولار كما تم توقيع 3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها بقيمة 14.4 مليار دولار.