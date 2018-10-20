20 وظيفة شاغرة في تعليم الجوف

20 وظيفة شاغرة في تعليم الجوف

2018/10/23
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عن توفر عدد (20) وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– سائق.
– قهوجي.
– فني مساعد (مصور).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن لا يقل عمره عن (18) عاماً.

. أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية.

. خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

. أن يجيد القراءة والكتابة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون لائقاً صحياً (فحص الطبي).

. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

. أن لا يكون متقاعدا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1440/2/14هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/2/23هـ، عن طريق الدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف (هنا)


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