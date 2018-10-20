20 وظيفة شاغرة في تعليم الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عن توفر عدد (20) وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– سائق.
– قهوجي.
– فني مساعد (مصور).
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. أن لا يقل عمره عن (18) عاماً.
. أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية.
. خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
. أن يجيد القراءة والكتابة.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
. أن يكون لائقاً صحياً (فحص الطبي).
. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
. أن لا يكون متقاعدا.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1440/2/14هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/2/23هـ، عن طريق الدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف (هنا)