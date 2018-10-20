20 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد/ ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد 4 وظائف/ للنساء).

. أستاذ مساعد/ ومحاضر في اللغة الإنجليزية (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد في الفيزياء (للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للرجال).

. أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر والهندسة (للرجال).

. أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للرجال).

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في الدراسات العامة (للرجال).

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للنساء).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)