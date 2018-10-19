200 مستفيدة من البرامج التوعوية في مراكز ودور الإيواء بالرياض

المواطن - الرياض

نظمت مجموعة من المراكز والدور الإيوائية النسائية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي 14 فعالية لـ200 مستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية والموظفات العاملات معهن، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، والذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام.

وأقام مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس محاضرتين بعنوان “استثمر صحتك” و”ابتسامتك حياة” توضح القواعد الصحية للطعام والحميات الغذائية وعلاقة ذلك بصحة الأسنان، وصاحب المحاضرات ركن توعوي احتوى على نماذج للإفطار الصحي وبعض المنشورات التوعوية.

كما نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية برنامجًا توعويًّا عن “أهمية الغذاء الصحي” تناول عدة محاور أهمها التعريف بالأغذية الصحية وما تحتوي من فيتامينات وكيفية الوصول إلى الوزن المثالي عن طريق الحمية، بالإضافة إلى توزيع المنشورات والإرشادات الغذائية على الحاضرات.

وأيضًا نظم القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل في الخرج محاضرة تثقيفية عن أهمية الغذاء لذوي الإعاقة وطرق حساب السعرات الحرارية المناسبة لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة ركن توعوي مصاحب، فيما نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية محاضرة بعنوان “يوم الغذاء العالمي والقضاء على الجوع”، تضمنت توضيح أهداف التنمية المستدامة الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة وأهمية القضاء على الجوع وأهم الخطوات لوقف إهدار الطعام، بالإضافة إلى أركان تعريفية بأهمية تناول الأغذية الصحية من الفواكه والخضار والألبان مع توزيع الوجبات الصحية على حالات المركز، وأقامت مؤسسة رعاية الفتيات محاضرةً وركنًا تعريفيًّا بهذه المناسبة.

وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر الوعي الغذائي والصحي بين المقيمات المشمولات بالرعاية داخل الفروع الإيوائية والموظفات العاملات معهن وإكسابهن العادات الصحية اللازمة للوقاية من بعض الأمراض.